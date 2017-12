Maurren e Keila fazem duelo caseiro no salto em distância

Maurren Maggi e Keila Costa são donas dos dois melhores resultados entre as saltadoras das Américas no salto em distância e ambas estão entre as top cinco do ranking mundial. Elas fazem um duelo caseiro na prova nesta sexta-feira, a partir das 15 horas, no Sul-Americano de Atletismo, no Estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera. "Elas irão tentar dar o melhor de cada uma, o que é bom para elas e para o atletismo porque dividem a responsabilidade de representar o Brasil. As duas não se acomodam, vão querer ganhar", avaliou o técnico Nélio Moura, que treina a ambas. Mas Nélio assegura que elas não são inimigas fora das pistas, apesar de serem rivais na competição e extremamente competitivas. "Elas se respeitam, se ajudam e não vejo nem sombra de ciúmes", observa Nélio, confirmando que será a primeira vez este ano que elas vão se encontrar numa prova no Brasil. Competiram juntas no Senegal, em abril - Maurren foi primeiro, com 6,80 m, e Keila segunda, com 6,74 (mas já fez 6,88 m, em Belém, em maio). "Com a competitividade, acho que saltam ao redor de 6,80 m", prevê Nélio. "Estão bem no momento, mas ainda terão outro pico mais alto para o Pan do Rio e o Mundial de Osaka, em julho e agosto." No meeting de Uberlândia, em maio, elas competiram juntas, mas foi no salto triplo. Keila saltou 15,10 m, mas com vento a favor além do permitido (2.7 m/s). Maurren foi quarta colocada, com 14,20 m e também vento em excesso (5.6 m/s). A pernambucana Keila é a quinta colocada no ranking do salto em distância, com 6,88 m, mesma posição que ocupa no triplo, com 14,43 m. Paulista de São Carlos, Maurren Maggi, que é quarta no triplo, é terceira no salto em distância (6,94 m). "Minha meta é atingir os 7 metros", afirma Keila. "Saltei 6,94 m, mas para mim o ano está apenas começando, tem muita coisa boa para acontecer ainda", diz Maurren, que foi suspensa às vésperas do Pan de Santo Domingo, em 2003, por um resultado positivo em controle antidoping e não competiu na República Dominicana. Nélio aposta que as duas vão dividir o pódio do salto em distância no Sul-Americano nesta sexta e também no Pan do Rio, em julho. Mas acha difícil a quebra do recorde sul-americano, de 7,26 m, de Maurren Maggi. "As duas devem saltar acima de 7 metros na temporada, mas o recorde é muito expressivo, ainda a 10.ª melhor marca do mundo de todos os tempos. E para a quebra depende do ambiente e do clima."