Maurren é ouro no salto em distância Maurren Higa Maggi e Keila da Silva Costa voltaram a brilhar neste domingo no último dia do Troféu Brasil de Atletismo, no Complexo Célio de Barros, no Maracanã. Enquanto Maurren, da BM&F Atletismo, se sagrou campeã no salto em distância e estabeleceu o novo recorde do torneio, 6,86 m (16 cm a mais do que o anterior que pertencia a ela), Keila, da Olympikus/Cedsd, terminou a prova em terceiro, mas quebrou o recorde sul-americano juvenil ao saltar 6,46 m, sua melhor marca na carreira. Luciana Santos, da ASA, foi a segunda, 6,51 m. "Queria ter saltado 7,03 m, que foi a minha melhor marca no ano", disse Maurren, que deixou de aproveitar dois de seus seis saltos, por causa de uma dor no joelho direito. "No aquecimento, comecei a sentir uma dor e preferi não correr muitos riscos. Não foi nada grave. E, agora, só penso em férias." A terceira colocação não desapontou Keila, que comemorou com entusiasmo a nova marca (a anterior, 6,37, também era dela), principalmente, porque sua especialidade é o salto triplo, onde conquistou a medalha de bronze no Mundial Juvenil da Jamaica, neste ano. Emocionada, ela revelou que um de seus grandes sonhos pode estar próximo de ser realizado: a construção de uma pista de treinamentos, em seu estado, Pernambuco. "Não tenho a intenção de sair de Pernambuco. Só sairia de lá para fazer alguns períodos de treinamentos, por exemplo, em Cuba", frisou Keila. "Faço parte de um projeto que tem 120 crianças e outras Keilas estão vindo por aí. Sair pode significar o fim deste trabalho." Vicente Lenílson, da Unoeste/Damha, de Presidente Prudente, e Kátia Regina de Jesus Santos, da BM&F Atletismo, também têm bons motivos para comemorar. Com o triunfo de ambos nos 200 m rasos, ontem, eles terminaram o Troféu com vitórias nas três principais provas de velocidade, os 100 m, 200 m e o revezamento 4 x 100 m rasos. Lenílson correu a prova de 200 m, em 20s69, e considerou que todos os resultados serviram para coroar o excelente ano. Em segundo, terminou André Domingos, também da Unoeste/Prudente, 20s82, e, em terceiro, uma das promessas do esporte brasileiro, Bruno Pacheco, do Vasco, 20s98, de 19 anos. Claudinei Quirino, um dos principais velocistas brasileiros, ficou em quarto, 21s08. Estreante na prova dos 5.000 m rasos, Hudson Santos de Souza, do São Raimundo, venceu com facilidade e marcou 13min52s15. Ao final da disputa, o atleta não escondeu o cansaço e descartou a possibilidade de dedicar-se à prova. Explicou que seu objetivo é o de obter os índices para os Jogos Pan-Americanos de San Domingo, em 2003, nas provas de 800 e 1500 m rasos. Ao mesmo tempo em que vários atletas comemoravam seus resultados, o baiano Eronilde Nunes de Araújo, de Prudente, não escondeu a decepção com o vice-campeonato na prova de 400 m rasos. A derrota para Cleverson Oliveira da Silva, da BM&F, 50s94, decretou o fim de sua invencibilidade de 12 anos na prova, 51s36. "Já sabia que ia ser difícil vencer. Tive várias contusões este ano e, agora, é pensar na próxima temporada e no Pan de San Domingo", afirmou Eronilde, tricampeão dos Jogos Pan-Americanos. Com o título praticamente assegurado desde sábado, a BM&F foi a grande campeã do Troféu Brasil e totalizou 684 pontos. A emoção maior ficou para a disputa do vice-campeonato entre o time de Prudente e o Vasco. Ao final, a equipe paulista venceu a carioca com 228, contra 203 pontos. Em quarto, São Raimundo (AM), 158, seguido por Flamengo, 100, e Guaru/Palmeiras (SP), 72. Por seus desempenhos, Maurren e Osmar Barbosa, do São Raimundo/AM, que ganhou a medalha de ouro nos 800 m rasos, foram eleitos os atletas com melhores índices técnicos. Outros resultados deste domingo foram as vitórias de Elisângela Adriano, da BM&F, na prova de arremesso de peso (18,23 m); Josiane da Silva Tito, da Unoeste, nos 800 m rasos feminino, 2min01s47; Isabel Silva e Cleverson Oliveira da Silva, ambos da BM&F, nos 400 m com barreiras; Luiz Fernando da Silva, BM&F, no lançamento de dardo, (76,38 m), além de Fabiane Cristine da Silva, BM&F, 16min09s00, nos 5.000 m rasos feminino. As equipes de revezamento 4 x 400 m rasos do Vasco e da Unoeste foram as campeãs no masculino e feminino, respectivamente.