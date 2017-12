Maurren e Parrela vencem na Alemanha O Brasil conquistou duas medalhas de ouro no Meeting de Nuremberg, neste domingo, na Alemanha. Sanderlei Parrela venceu a prova dos 400 metros rasos, com o tempo de 45s27, superando os alemães Ingo Schultz e Las Figura, terceiro e quarto colocados respectivamente. No salto em distância, Maurren Higa Maggi atingiu a marca de 6m86 e ganhou a disputa com a russa Olga Rublyova, que ficou em segundo lugar (6m75).