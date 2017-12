Maurren está na final do Mundial A brasileira Maurren Higa Maggi está na final do salto em distância do Mundial de Edmonton. Neste domingo, obteve a segunda melhor marca entre as 12 atletas que decidem as medalhas, na terça-feira. A italiana Fiona May, com um salto de 6,80 m, registrou a melhor marca da qualificação, seguida por Maurren, com 6,74 m - distância obtida no terceiro salto (nas outras duas a brasileira saltou 6,46 m e 6,49 m). A alemã Heike Drechsler sofreu uma contusão e teve de deixar a qualificação. A húngara Tunde Vaszi foi a terceira melhor colocada, com 6,71 m. Niurka Montalvo, cubana naturalizada espanhola, que saltou 6,65 m disse que na final as marcas serão diferentes. "Todas reservaram as suas forças." Depois do fracasso dos Jogos Olímpicos de Sydney, quando Maurren sofreu uma contusão, a atleta voltou a fazer uma excelente temporada neste ano, ganhando vários meetings contra as melhores do mundo, que agora volta a enfrentar no Canadá.