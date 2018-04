Maurren estreia no ano e fica em quinto no GP Brasil

BELÉM - Sem competir desde as eliminatórias da Olimpíada de Londres, quando não conseguiu se classificar à final, Maurren Maggi fez sua reestreia no salto em distância neste domingo, no GP Brasil, em Belém. O resultado não foi dos melhores - ela ficou em quinto lugar, com 6,21 metros, sua única tentativa válida das quatro possíveis.

Voltando de uma lesão no quadril, a campeã olímpica em Pequim/2008 afirmou que não tinha pretensão de saltar longe em sua primeira competição de 2013. "Eu poderia ter encaixado um salto grande na última tentativa, que eu queimei. Foi um salto muito bom. Estou voltando a treinar ainda, por causa das lesões, mas estou satisfeita", disse Maurren, que trouxe para Belém a filha Sophia, de oito anos, com quem passou o Dia das Mães.

De acordo com o técnico Nélio Moura, Maurren terá um ritmo reduzido de competições até 2014. O objetivo da atleta de 36 anos é chegar ao Pan de Toronto, em 2015, onde tentará o tetracampeonato do salto em distância, e a Olimpíada do Rio, em 2016. "Tenho uma equipe do meu lado, me apoiando. As lesões me impediram de saltar longe hoje, mas não mais para frente", garantiu a atleta. "Como o treinamento do Nélio, sempre muito competente, é só esperar um pouquinho que o resultado sai."

O próximo compromisso de Maurren é o GP São Paulo, no próximo domingo, na pista do Ibirapuera, local em que a atleta treinou durante toda a sua carreira. "Agora eu já roubei a energia do povo de Belém e espero competir melhor em São Paulo. O Ibirapuera é o lugar onde eu treino e a gente sempre espera ir melhor dentro de casa."

SEM CLUBE

Maurren saltou em Belém sem o uniforme do São Paulo, clube que representava desde o início de 2010. O contrato acabou no fim de 2012 e ainda não foi renovado. Da mesma maneira, a atleta também não é mais patrocinada pela Nestlé, empresa que apoiava a campeã olímpica em parceira com o clube do Morumbi.

A saltadora disse que a renovação está em discussão. Mas, em clima de brincadeira, Maurren acabou dando uma cutucada na sua equipe. "Eu sempre vou ser do São Paulo, porque sou são-paulina. Mas eu acho que me ferrei quando falei que pelo São Paulo competiria até de graça (por ser torcedora do clube). Acho que eles levaram muito a sério."