Maurren faz 2ª marca do mundo no ano A atleta Maurren Higa Maggi fez, hoje, durante torneio da Federação Paulista de Atletismo, na pista do Ibirapuera, a segunda melhor marca do mundo da atual temporada do salto triplo, em competições ao ar livre. Ela saltou 14,27m, ficando atrás apenas da cubana Yamilé Aldama, cuja marca este ano foi de 14,85m.