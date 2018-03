A brasileira Maurren Maggi conseguiu o segundo lugar na prova do salto em distância nesta sexta-feira no Meeting de atletismo de Doha, no Catar. Maurren saltou 6,75 metros, ficando atrás da russa Tatyana Kotova, com 6,83 metros. A jamaicana Chelsea Hammond saltou 6,69 metros e ficou com o terceiro lugar, enquanto a também brasileira Keila Costa foi a sétima, com 6,45 metros.