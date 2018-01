Maurren ganha mais um ouro na Itália Maurren Higa Maggi voltou a vencer no salto em distância, nesta sexta-feira, no Meeting Internacional de Turim Memorial Primo Nebiolo, competição do grupo dois do circuito de Grand Prix da Associação das Federações Internacionais de Atletismo (Iaaf), na Itália. Com um salto de 6,94 metros conquistou a segunda marca do ano ? na terça-feira, surpreendeu ao saltar 7,06 m, em Milão, o melhor resultado da temporada. A saltadora ainda competirá na Grécia, segunda-feira, antes de voltar ao Brasil para ser uma das principais atrações do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, em São Paulo, de quinta-feira a domingo. A competição mais importante do País define a delegação que vai aos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, em agosto, e marca a inauguração da nova pista de atletismo do Estádio Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, em São Paulo ? há 11 anos o torneio não é organizado na cidade. Nesta sexta-feira, Maurren venceu a espanhola Concepción Montaner (6,62 m) e a russa Olga Rublyova (6,59 m). Além de tentar o bicampeonato nos Jogos Pan-Americanos de São Domingos, Maurren, de 26 anos, atleta da BM&F Atletismo, tem o desafio de ser a principal estrela do Brasil no Mundial de Paris, na seqüência ? as duas competições serão em agosto. Maurren já têm índices para ir aos dois campeonatos e não depende de nenhum resultado no Troféu Brasil ? seu compromisso será o de ir bem em uma prova que marca a inauguração da pista, obra patrocinada pelo mesmo patrocinador de seu clube, a BM&F (a caixa de saltos foi alargada e fica na reta dos 100 metros, em um lugar nobre, em frente ao público vip). Outro bom resultado foi obtido nesta sexta, em Turim, pelo paranaense Jadel Gregório, que ganhou a medalha de bronze no salto triplo, com a marca de 17,11 metros, seu melhor desempenho nesse ano (havia saltado 16,93 m ao ar livre e 17,09 m em pista coberta). Os nortes americanos Walter Davis (17,46 m) e Timothy Rusan (17,24 m) ficaram com as medalhas de ouro e prata.