Maurren ganha medalha de ouro A brasileira Maurren Higa Maggi comemorou a medalha de ouro, nesta sexta-feira, no Goodwill Games, em Brisbane, Austrália, com um salto de 6,94 metros, este ano, sua melhor marca pessoal e a sétima do mundo. Com o mesmo salto, Maurren, que foi sétima no Mundial de Edmonton, em agosto, teria ganho a medalha de bronze. Nesta sexta-feira, a australiana Bronwyn Thompson ficou com a prata (6,88 m) e a russa Tatiana Kotova, com o bronze (6,84 m). ?Este foi o melhor resultado, obtido ao nível do mar, da carreira da Maurren?, afirmou o técnico da saltadora, Nélio Moura ? a marca mais significativa da atleta, 7,16 m, foi conseguida em 1999, na altitude de Bogotá. Segundo Nélio, Maurren tem muito a comemorar em função da excelente temporada. ?Ela foi muito consistente e agora, no Goodwill, venceu a russa Kotova e Niurka Montalvo, que ganharam medalhas no Mundial?, disse o treinador, otimista com a possibilidade de a atleta evoluir ainda mais. ?Ela começou a temporada tarde por causa de uma contusão.?