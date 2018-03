Maurren ganha prata em Estocolmo A paulista Maurren Maggi, da equipe BM&F de Atletismo, ganhou nesta terça a medalha de prata do salto em distância do Grand Prix de Estocolmo. A campeã brasileira, sul-americana, pan-americana e ibero-americana obteve a marca de 6,83 metros em sua quinta tentativa. A vencedora foi a russa Tatyana Kotova, líder do ranking mundial, que saltou 7,02 metros. A espanhola Concepción Montanes ficou em terceiro lugar, com 6,73 m. Esta foi a terceira competição de Maurren depois do retorno às pistas, no início do mês.