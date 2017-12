Maurren lidera ranking do salto triplo A paulista Maurren Higa Maggi assumiu nesta segunda-feira a liderança do ranking mundial do salto triplo. No domingo, ela estabeleceu a nova marca da modalidade - 14,32ms - durante o I Torneio da cidade de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. O recorde já havia sido batido na semana passada quando, em São Caetano do Sul, atingiu a marca de 14,21ms. Além disso, havia conseguido a melhor marca mundial do ano no salto em distância ao fazer 7,01ms. No próximo final de semana, Maurren voltará a competir em São Caetano. Ela participa do Troféu Adhemar Ferreira da Silva, disputando a prova dos 100 metros com barreiras e salto em distância. Para o técnico Nélio Moura a atleta deverá melhorar o seu desempenho entre os meses de julho e agosto, auge da temporada européia.