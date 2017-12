Maurren luta por medalha no salto A luta pela medalha de ouro no salto em distância, nesta terça-feira, no Mundial de Atletismo de Edmonton, Canadá, terá uma brasileira entre as 12 classificadas. A saltadora Maurren Higa Maggi, de 25 anos e 1,73 m, qualificou-se para a decisão com a segunda melhor marca (6,74 m) na seletiva, domingo, atrás da italiana Fiona May (6,80 m). Nesta terça será o dia das mulheres no Commonwealth Stadium - são cinco as finais femininas do programa. Outros brasileiros que disputam eliminatórias são André Domingos e Claudinei Quirino, nos 200 m, Eronildes Araújo, nos 400 m e Márcio Simão, nos 110 m com barreiras. Depois de um ano de consagração em 1999, quando ganhou as medalhas de ouro no salto em distância e a de prata nos 100 m com barreiras, em 2000 Maurren não conseguiu resultados expressivos no circuito europeu e, na Olimpíada de Sydney, sofreu uma lesão muscular na coxa direita e nem chegou a disputar a final do salto. Este ano, ganhou quatro medalhas de ouro em cinco meetings europeus, entre junho e julho - foi campeã no salto em distância em Milão (6,84 m), Sevilha (6,87 m), Nuremberg (6,86 m) e Lucerna (6,39 m) e ficou em sexto em Helsinque (6,24 m). É a terceira melhor no ranking da Federação Internacional de Atletismo (Iaaf), com 6,87 m, liderado pela russa Tatyana Kotova, com 7,12 m. Niurka Montalvo, campeã mundial em Sevilha (1999), Fiona e Kotova estão entre as favoritas ao pódio. "Maurren vive grande fase. As vitórias na Europa, contra Fiona, Niurka, Kotova e Heike Drechsler (a alemã não se classificou) deram confiança", explicou o técnico Nélio Moura. Maurren precisa de um bom salto nas três tentativas. "Na qualificação, só acertei, mesmo, o terceiro salto (6,74 m), quando aproveitei o máximo de espaço (perto da linha de limite para o salto)."