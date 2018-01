Maurren Maggi anuncia que vai voltar a competir A saltadora Maurren Higa Maggi, que havia anunciado a aposentadoria após ser condenada a dois anos de suspensão por doping, mudou de idéia. Em entrevista reproduzida neste domingo pela Rede Globo, a atleta disse que pretende voltar a competir. Maurren revelou que, apesar de ainda estar magoada, acredita ter condições de voltar a competir em alto nível. Maurren contou que pretende treinar forte este ano para estar em forma até o Pan do Rio do ano que vem. A suspensão terminou em junho de 2005 e Maurren ainda não se decidiu sobre a modalidade: disse que pode competir no salto em distância (sua especialidade), no salto triplo e até no heptatlo. Maurren quer voltar, mas ainda demonstra mágoa. ?Me senti traída. Poderiam ter dado um jeito de eu continuar competindo. Tem tantos casos lá fora (no exterior) mais graves que o meu, que foram liberados?, reclamou. ?Me apedrejaram bastante. Me tiraram um Pan e uma Olimpíada?, acusou. Em junho de 2003, Maurren foi punida com dois anos de suspensão pela Federação Internacional de Atletismo, depois que exames de contraprova acusaram a presença de uma substância proibida na urina da atleta. Tratava-se de clostebol Metabolite - um esteróide anabolizante usado para fortalecimento muscular. Flagrada no Troféu Brasil de Atletismo daquele ano, Maurren se defendeu. Disse que a presença da substância em seu organismo era conseqüência de um creme que havia usado para cicatrização de um corte provocado pela depilação. A Federação Internacional não aceitou a argumentação. ?Eu ainda estou com muita raiva, mas espero descontar isso tudo na caixa de areia. Eu sei que é muito tempo. Não sei se vou ter tudo de volta, mas é o que sei fazer e vou fazer de todo o meu coração?, concluiu.