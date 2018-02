Maurren Maggi, desta vez na torcida Maurren Higa Maggi apareceu na pista do Ibirapuera, nesta quarta-feira, e até correu um pouco com a técnica Tânia Moura. ?Ela deve se manter ativa durante toda a gravidez, a partir de orientação médica. Não falou de seus planos, mas acho que ficará mais tempo no Brasil?, disse o técnico Nélio Moura. A atleta estava em Mônaco, vivendo com o piloto de testes da Williams, na F-1, Antonio Pizzonia. Sua última prova no atletismo foi justamente o Troféu Brasil de 2003, quando teve resultado positivo em exame antidoping para a substância Clostebol, que alega ter usado após uma sessão de depilação a laser. Está suspensa desde agosto do ano passado. O Troféu Brasil de Atletismo, que verá da arquibancada, foi justamente a última competição de Maurren.