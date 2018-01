Maurren Maggi e Jadel Gregório disputam prova em Dacar Maurren Maggi e Jadel Gregório competem neste sábado no Meeting de Dacar, no Senegal, segunda etapa do Grand Prix da IAAF (Associação Internacional das Federações de Atletismo). O evento será realizado no estádio Leopold Sedar Senghor, com capacidade para 60 mil espectadores. A brasileira ocupa o oitavo lugar no salto em distância no ranking da IAAF e disputa pela primeira vez a competição no Senegal. Jadel encerrou a última temporada na vice-liderança do ranking mundial do salto triplo. No início deste mês, Maurren fez a segunda melhor marca do ano, alcançando 6,76 metros em uma competição realizada no Ibirapuera, em São Paulo. Nélio Moura, técnico de Maurren, está confiante em um bom resultado: ?A minha expectativa é que ela salte bem e obtenha a marca de 6,80 metros.? A definição da equipe de atletismo que irá ao Pan será no fim de junho, após o Troféu Brasil, com o campeão da competição e o líder do ranking brasileiro - se for o mesmo atleta, classifica-se também o segundo melhor do ranking. Até agora já foram indicados apenas Vanderlei Cordeiro de Lima, Franck Caldeira, Márcia Narloch e Sirlene Pinho dos Santos, na maratona, e Mário José dos Santos Júnior e Cláudio Richardson dos Santos, na marcha de 50 km.