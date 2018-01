Maurren Maggi ganha prata em Madri A brasileira Maurren Higa Maggi conquistou neste sábado a medalha de prata na prova do salto em distância na Copa do Mundo de Atletismo, em Madri. Ela saltou 6m81 e a vencedora, a russa Tatyana Kotova, conseguiu a marca de 6m85. O bronze foi para a espanhola Concepción Montaner, com 6m68. No salto triplo, o brasileiro Jadel Gregório conseguiu o 5º lugar, com a marca de 16m61. O vencedor da prova foi o britânico Jonathan Edwards, campeão olímpico e recordista mundial da especialidade, ao fazer 17m34. Outro atleta do País a competir neste sábado em Madri foi Osmar Barbosa dos Santos, que chegou na 6ª posição nos 800 metros, com o temp de 1m46s01 - a medalha de ouro foi para o espanhol Antonio Manuel Reina (1m43s83). No masculino, a África ganhou a Copa do Mundo de Atletismo pela quarta vez consecutiva, com 134 pontos, à frente de Estados Unidos (119) e Europa (115). Seguiram-se América, Espanha, Alemanha, Grã-Bretanha, Ásia e Oceania. No feminino, a vencedora foi a Rússia, que fechou três pontos a mais que a Europa (126 a 123), com a América em terceiro (110). Seguiram-se Estados Unidos, África, Alemanha, Ásia, Espanha e Oceania.