Maurren Maggi luta para conseguir prolongar a carreira Maurren Maggi já conquistou o ouro olímpico do salto em distância com 7,04 metros em 2008. Seu recorde sul-americano é 7,26 metros. Mas neste domingo, durante do GP de São Paulo de Atletismo, seu treinador Nélio Moura brigava por míseros centímetros com o juiz da competição. "Tem um livrinho de regras aí? Você precisa dar uma olhada", gritava ela. Mesmo que o salto pelo qual brigava fosse validado, Maurren não registraria sequer 6,50 metros. Mas isso não importa para Nélio. Ele diz que o atletismo brasileiro precisa evoluir fora da pista. "Não esperava que erros assim fossem cometidos aqui", desabafou. "Maurren já teve o segundo semestre do ano passado todo prejudicado por lesão que teve por saltar em areia dura, no Rio. E agora mais essa."