Maurren Maggi obtém 2.ª melhor marca do ano no salto triplo Maurren Maggi obteve nesta quarta-feira a segunda melhor marca do mundo em 2007 no salto em distância, 6,76 m, no Campeonato de Velocidade e Saltos da Federação Paulista. A melhor marca do ano é da norte-americana Akiba McKinney, com 6,82m. ?Estamos em preparação para o Pan, mas a Maurren superou as expectativas. E se tudo correr como planejado, deve passar dos 7 metros no Pan. Ela, mais que ninguém, quer esse ouro?, diz o técnico Nélio de Moura.