Maurren Maggi salta 6,8 m e fatura meeting do Dacar Maurren Maggi conseguiu neste sábado sua melhor marca no ano. Ela saltou 6,80 metros no Meeting do Dacar, no Senegal, que faz parte do calendário do Grand Prix de atletismo, conquistando o ouro no salto em distância. Na final, ela superou a também brasileira Keila Costa, que atingiu 6,74 metros, ficando em segundo lugar, e a norte-americana Brianna Glenn, que ficou nos 6,67 metros. Com isto, Maurren, que se prepara a disputa dos Jogos Pan-Americanos do Rio, em julho deste ano, mostra estar no caminho para atingir a meta de saltar mais de 7 metros no evento carioca. E fica bem perto (apenas dois centímetros) da melhor marca do ano, que ainda pertence à norte-americana Akiba McKinney, com 6,82 metros. Outro brasileiro que também foi ao pódio no evento foi Jadel Gregório, também no salto em distância. Ele ficou em segundo lugar, com 8,26 metros, perdendo para o sul-africano Godfrey Khotso Mokoena, que atingiu 8,32 metros.