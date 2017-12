Maurren Maggi salta pela regularidade São os próprios atletas que definem - em uma ficha distribuída pela comissão técnica - as metas para o ano seguinte. O técnico Nélio Moura avalia se as aspirações são altas ou baixas, de acordo com o potencial de cada atleta, e direciona a preparação. Maurren Higa Maggi, de 25 anos, 1,73 metro e 59 quilos, anotou na sua ficha para 2002 uma meta ambiciosa para o difícil e desafiador mundo do atletismo. Quer saltar em distância entre 6,90 m e 7 m, regularmente, na maioria das provas do calendário internacional, entre junho e agosto. Isso significa manter uma média 20 centímetros acima da fixada para 2001 (6,70 m e 6,80 m). Leia mais no Estadão