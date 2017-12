Maurren Maggi vence o GP de Sevilha A brasileira Maurren Higa Maggi venceu nesta sexta-feira a prova de salto em distância do Grand Prix de Sevilha, na Espanha, ao marcar 6m87. Com 6m47, a espanhola Niurka Montalvo ficou em segundo, um centímetro a mais que a inglesa Denis Lewis. Maurren, que já havia saltado 6m87 em São Caetano, é a dona da segunda melhor marca da temporada, atrás da russa Tatyana Katova, com 6m95. No próximo dia 14, ela disputará o torneio de Helsinki, na Finlândia. Esse é o segundo título de Maurren, em dois torneios disputados no circuito europeu. Em Milão, na quinta-feira, venceu com 6m84.