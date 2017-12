Maurren: outro recorde no triplo Uma semana após quebrar o recorde sul-americano do salto triplo com 14,21 m, Maurren Maggi voltou a baixar a marca. Hoje, no Torneio Cidade de São José do Rio Preto, a atleta saltou 14,32 m. "A Maurren está mostrando que o triplo deverá ser sua segunda prova, substituindo os 100 m sobre barreiras", comentou o técnico Nélio Moura. "Com esses resultados, ficaria entre as oito primeiras colocadas em Mundiais e Olimpíadas." A melhor prova da atleta é o salto em distância, no qual obteve, na semana passada, a melhor marca do mundo no ano: 7,01 m. Thiago Carahyba, campeão mundial do salto em distância na categoria menores, venceu a prova com 7,76 m.