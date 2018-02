Maurren: "Poderia ter ganho o ouro" Seu objetivo ao acompanhar de perto o GP da Malásia é explícito: ajudar o namorado, Antonio Pizzonia, saltar várias posições à frente do que sua equipe, a Jaguar, bem como sua inexperiência, lhe permitem ainda na Fórmula 1, na classificação para o grid e na corrida, domingo. Maurren Maggi, a recém medalhista de bronze no Mundial de Atletismo Indoor, finalizado domingo em Birmingham, Inglaterra, solicitou alguns dias de folga a seu técnico, Nélio Moura, a fim de ver de perto o que é que sua nova paixão faz. "Eu sempre acompanhei as corridas pela TV, meu pai é fanático por Fórmula 1. Agora tenho um piloto em especial para quem torcer." Até hoje Maurren não havia contado nada à imprensa sobre a grande conquista no Mundial. "Claro que estou muito feliz, principalmente pelas dificuldades que enfrentei na preparação, mas tinha condições de saltar 7 metros e ficar com o ouro", afirmou. "De qualquer forma, considero essa medalha a mais importante da minha vida até agora." A atleta da equipe BM&F saltou 6,70 m enquanto a vencedora, a russa Tatyana Kotova, 6,84 m. "Não sei se foi a ansiedade por saber, através das marcas nos treinamentos, que poderia chegar aos 7 metros, mas o fato é que algo não permitiu dar o meu máximo." Um fator está claro para Maurren: "Eu nunca treinei em pista indoor porque no Brasil não dispomos delas", comentou. "Já no primeiro ensaio em Birmingham descobri que existem várias particulares nesse tipo de competição, desconhecidas por mim até então, porque no outdoor é diferente." Os atletas europeus estão acostumados com essas disputas em razão de o inverno rigoroso no continente impor sua realização em locais fechados e não ao ar livre. "É exatamente essa maior infra-estrutura que os europeus têm, para não dizer dos norte-americanos, que lhes permitem sobressair-se nos torneios." Maurren descreve algumas das suas dificuldades na preparação para o Mundial, como forma de reforçar a importância dos resultados de brasileiros no exterior: "A reforma do Centro Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera, será a melhor coisa que poderia ter acontecido ao atletismo brasileiro. Vamos ver um retorno grande desse investimento", diz. Mas enquanto a obra não é concluída, o que deve ocorrer em maio, os atletas das mais variadas modalidades estão treinando no Centro Olímpico do Ibirapuera, cujo estado de conservação é bastante ruim. "Precisei ligar para a empresa Play Piso e pedir que me arrumassem 45 metros do piso que usamos para correr antes do salto. Estava correndo em cima do cimento." Se com tudo isso contra o atletismo brasileiro ainda conquista vez por outra alguma coisa é porque o seu potencial é enorme. A opinião é da recordista sul-americana do salto em distância e triplo, de 26 anos. "Estou bem confiante com relação às próximas competições que vêm aí. Nunca estive tão bem preparada e se no indoor consegui o bronze, algo que atesta a minha evolução, agora na série outdoor penso que dá para fazer mais." Maurren tem pela frente o GP Brasil de Atletismo, em Belém, o Pan-americano em São Domingo, na República Dominicana, em agosto, e o Mundial outdoor em Paris, em setembro. No ranking da Associação Internacional de Federações de Atletismo (IAAF), Maurren é a segunda colocada. Em primeiro está a Tatyana Kotova. "Voltar para o Brasil? Depende da guerra." Sua estimulação é máxima: "Chego em São Paulo de manhã e à tarde já vou para a pista."