Maurren só deve voltar às pistas daqui a um ano

Um ou dois dias de repouso no hospital. De sete a dez dias para iniciar fisioterapia. Três a quatro semanas com muletas. Até um ano para voltar à caixa de areia. Segundo o ortopedista Moisés Cohen, esta é a realidade da campeã olímpica do salto em distância, Maurren Maggi, que ontem foi submetida a artroscopia para recuperar parte do tendão patelar do joelho direito. Ela terá de mostrar muita determinação e paciência para voltar às competições.

Maurren foi operada pelo cirurgião ontem no Hospital Albert Einstein e pode ter alta hoje. Cohen disse que quase 1/3 do tendão estava danificado e foi recuperado. A ponta do osso da patela, responsável pela lesão, precisou ser raspada. "É um problema comum em saltadores. Em atletas de alto rendimento é difícil não ter uma lesão do tendão patelar."

Cohen explica que o problema de Maurren causa dores intensas, o que coincide com os sintomas apresentados por ela no Mundial de Berlim, no mês passado, quando não conseguiu completar a participação na final do salto em distância. O médico diz que é difícil fazer previsões sobre a volta da atleta às competições. "Depende muito da recuperação do paciente, mas, na média, não deverá voltar às atividades normais em um período inferior a um ano."

O técnico Nélio Moura visitou Maurren depois da cirurgia. "Ela parecia bem. Acordou do pós-operatório, mas depois deu vários cochilos, talvez por causa da anestesia." O treinador também não quis estipular prazo para a saltadora voltar a atividade plena. Disse que, como no ano que vem não serão realizadas competições importantes, o retorno só ocorrerá quando a atleta estiver em perfeitas condições.