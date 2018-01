Maurren sofre acidente de carro em SP A saltadora Maurren Maggi sofreu um grande susto neste domingo ao capotar seu carro na rodovia Washington Luís, quando voltava de São Carlos, no interior paulista, com destino à capital. A atleta não sofreu nenhum ferimento grave, apenas algumas escoriações. Segundo ela, uma poça de água foi a responsável por ter perdido o controle do veículo.