Maurren vai ainda esta semana para Mônaco Maurren Higa Maggi confirmou nesta quarta-feira que até domingo seguirá ao encontro do namorado, Antonio Pizzonia, que é piloto de testes da equipe Williams de Fórmula 1 e mora em Mônaco. A saltadora de 27 anos reafirmou que pretende voltar aos treinos na pista de atletismo de Mônaco, mas até agora não procurou o técnico Nélio Moura, da BM&F Atletismo, sua equipe até dezembro. Se Maurren pedir, Nélio não deve se opor a elaborar um programa de treinos para a atleta seguir no exterior. Maurren não terá mais o patrocínio da BM&F Atletismo, que não aprova sua decisão de treinar fora de São Paulo. Ela não treina nem compete regularmente há seis meses, desde que soube do resultado positivo em exame antidoping. A atleta alega que o Clostebol encontrado em sua urina é proveniente de um creme usado após sessão de depilação a laser e promete lutar para provar inocência.