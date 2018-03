Maurren vai competir no Chile A paulista Maurren Maggi, primeira colocada no ranking mundial do salto em distância deste ano, com a marca de 6,87 metros, será uma das atrações do tradicional Torneio Internacional Orlando Guaita de Atletismo, que será disputado sábado, em Santiago, no Chile. A campeã pan-americana de Winnipeg correrá também a prova dos 100 metros com barreiras na competição. Maurren, de 24 anos, já obteve índices para disputar as duas provas no Campeonato Mundial de Edmonton, em agosto, no Canadá.