Maurren vai dar o salto da sua vida Quando Maurren Higa Maggi voltar aos treinos em 20 de outubro, no conjunto esportivo do Ibirapuera, um batalhão de atletas estará esperando a garota do salto em distância para as boas-vindas à dura rotina de treinos que garantem melhores marcas e recordes ? e também a subsistência financeira dos profissionais do esporte. Mas Maurren está sendo esperada por alguém especial: Larissa, 9 anos, filha dos técnicos Nélio Moura e Tânia Ferreira, que está ?louca? para abraçar a amiga, que chegou adolescente a São Paulo, três meses antes da menina nascer. Leia mais no Jornal da Tarde