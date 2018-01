Maurren vai disputar torneio no Rio A atleta paulista Maurren Higa Maggi participa nesta terça-feira do lançamento oficial do Troféu Brasil de Atletismo, no Rio. A competição começa na quinta-feira, na pista do Estádio Célio de Barros. Maggi vai disputar o salto em distância, no domingo, mas pode competir também no salto triplo. O Troféu Brasil será a última competição da atleta na temporada. Maurren acabou de voltar da Europa com duas medalhas, a de ouro no Grand Prix de Paris e a de prata, conquistada na Copa do Mundo de Madri. ?Estou muito feliz com o meu desempenho no salto em distância nesta temporada.?