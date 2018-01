Maurren vence Keila no salto triplo Com o título decidido na última tentativa, Maurren Higa Maggi, da BM&F Atletismo, foi a campeã do Troféu Brasil de Atletismo e estabeleceu o novo recorde brasileiro do torneio para o salto triplo, com 13,80 m, nesta sexta-feira, no Complexo Célio de Barros, no Maracanã. Em segundo, ficou a juvenil Keila da Silva Costa, da Olympikus/Cedsd, de Pernambuco, com 13,71 m, que também superou o recorde do troféu, que era de Luciana Alves dos Santos, com 13,68 m. As marcas, no entanto, ficaram abaixo do recorde sul-americano e brasileiro que pertencem a Maurren, de 14,32 m. "Não fiquei triste por ter perdido o título no último salto para a Maurren. Isso só me incentiva mais", disse Keila, de 19 anos. Seu salto superou em um centímetro a marca obtida no Mundial Juvenil, na Jamaica, quando foi medalhista de bronze. "Terminei a competição com uma inflamação na garganta, mas acho que isto não me prejudicou." Além das mulheres, a equipe masculina do revezamento 4 x 100 m rasos, da Unoeste/Damha, de Presidente Prudente, deu um show e venceu facilmente a disputa com o tempo de 39s. André Domingos, Claudinei Quirino, Edson Luciano e Vicente Lenílson, medalhistas de prata na Olimpíada de Sydney, ainda se deram ao luxo de, pela primeira vez em seis anos da formação, queimar uma largada. "O nosso objetivo era o de quebrar o recorde do troféu Brasil (38,90s), mas não deu", disse Quirino. "O importante foi que fizemos uma boa prova e não erramos as passagens (fato que ocorreu e atrapalhou a equipe nos Jogos Olímpicos)." Outros resultados desta sexta-feira foram as vitórias da equipe feminina da BM&F Atletismo no revezamento 4 x 100 m rasos, Hudson Souza Santos nos 1500 m rasos (sua sexta vitória), além de Geisa Coutinho e Flávio Godoy, ambos do Vasco, nas provas de 400 m rasos feminino e masculino, respectivamente. Para esta sexta-feira estão programadas as disputas da semifinal dos 200 m rasos e da final do salto triplo masculino.