Maurren vence mais uma na Europa A paulista Maurren Higa Maggi voltou a brilhar no circuito europeu de meetings de atletismo. Depois de vencer em Milão e em Turim, na Itália, ela ganhou nesta segunda-feira a prova do salto em distância no 55º Meeting Venizelia, na cidade de Chania, na Grécia. Ela obteve a marca de 6,95 metros, a segunda melhor no ranking mundial de 2003 (a melhor é de 7,06 m e pertence também a Maurren). Maurren e Jadel Gregório, que ficou em terceiro lugar no salto triplo na mesma competição, viajam agora de volta para São Paulo para participar, a partir de quinta-feira, do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, na nova pista do Conjunto Desportivo Constâncio Vaz Guimarães, no Ibirapuera. O desempenho de Maurren em Chania foi espetacular. Com exceção da primeira tentativa, não completada, a atleta brasileira conseguiu quatro marcas excelentes: 6,88 m, 6,84 m, 6,85m e 6,95 m. Um exemplo disso é que a grega Despina Papavosilaki, segunda colocada na prova, conseguiu 6,74 m. Niki Xanthou, também da Grécia, ficou em terceiro lugar, com 6,70 m. "A consistência nos resultados da Maurren foi surpreendente até mesmo para mim. Sabia que estava bem preparada, mas a seqüência de saltos dela nesta rápida excursão foi excelente", comentou o técnico Nélio Moura. "Ela terminou a prova muito cansada, reclamando até de cãibras, mas estava também muito feliz com o seu desempenho." Jadel também conseguiu um bom resultado. Pela segunda vez nesta temporada, ele superou a barreira dos 17 metros no salto triplo. O paranaense terminou o torneio grego na terceira colocação, com 17,07m, atrás do sueco Christian Olsson, com 17,77 m, e do romeno Marian Oprea, com 17,50 m. A volta para o Brasil será uma verdadeira maratona. Eles saem às 4 horas de Chania, seguindo para Atenas, onde ficam o dia todo. À noite, embarcam para Milão, viajando em seguida para São Paulo. Maurren e Jadel estão entre os maiores destaques do Troféu Brasil Caixa de Atletismo, que tem a equipe BM&F como a favorita para a conquista do título.