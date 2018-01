Maurren vence prova de salto em Paris A brasileira Maurren Maggi venceu neste sábado a prova de salto em distância da etapa final do circuito Grand Prix, em Paris. Maurren obteve a marca de 7.02 metros, o seu melhor resultado na temporada. A russa Tatyana Kotova, líder do ranking mundial, ficou em segundo lugar, com 6,86 metros e a húngara Tünde Vaszi terminou na terceira colocação, com 6,70 m. Maurren fez seis tentativas e queimou apenas uma. Os 7,02 metros foram obtidos em sua quarta tentativa. O melhor resultado de Maurren em 2002 havia sido registrado em março, em São Caetano, quando saltou 7,01 metros. O recorde sul-americano da atleta é de 7,26 m, obtido em 1999, na Colômbia. Com o resultado deste sábado, a brasileira compete como a grande favorita para conquistar a medalha de ouro na Espanha, representando a seleção das Américas. JADEL - Já o paranaense Jadel Gregório terminou em quarto lugar no salto triplo. Ele conseguiu superar a barreira dos 17 metros ao saltar 17,01 m. A medalha de ouro ficou com o sueco Christian Olsson, com a marca de 17,48 m, superando o campeão olímpico e recordista mundial, o inglês Jonathan Edwards, com 17,41 m. O cubano Alexander Martinez terminou em terceiro lugar, com 17,09 m.