Maurren volta a competir na 6ª feira A brasileira Maurren Higa Maggi voltará a competir na sexta-feira, no salto em distância, no Goodwill Games, após conquistar o ouro na Universíade, em Pequim, onde fez um salto de 6,83 m, o melhor resultado da temporada. As principais rivais de Maurren serão a espanhola Niurka Montalvo e a russa Tatyana Kotova.