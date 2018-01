Maurren volta à pista no dia 4 de maio A medalha de bronze na Copa do Mundo indoor, em março, foi um indício de que esta poderá ser uma temporada bem especial para a saltadora brasileira Maurren Maggi, da BM&F Atletismo. No calendário estão provas importantíssimas, como os Jogos Pan-Americanos de São Domingos e o Mundial de Paris, ambas em agosto. E Maurren fará sua primeira prova outdoor internacional do ano no 19.º Grande Prêmio Brasil de Atletismo, no Estádio Olímpico do Pará, em Belém, dia 4 de maio. Hoje, a Confederação Brasileira de Atletismo (CBAt) anunciou a presença de Maurren, no salto em distância, e também confirmou duas de suas principais rivais na prova, Jacquie Edwards, da Bahamas, e a norte-americana Grace Upshaw. Leia mais no Estadão