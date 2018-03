May é bi na Volta do Rio de Ciclismo O brasileiro Márcio May conquistou neste domingo o bicampeonato da Volta do Rio de Ciclismo, repetindo o feito de 2002. Com o resultado da competição, uma das três mais importantes das Américas, o Brasil garantiu a vaga por equipes para a Olimpíada de Atenas, em agosto. Dividida em 6 dias, a Volta do Rio teve 454,5 km de disputa - percurso que Márcio May completou em 10h39m27. O segundo lugar na classificação geral ficou com o também brasileiro Luiz Amorim. Mas na última etapa, neste domingo, com 47,3 km, a vitória foi para o cubano naturalizado norte-americano Gil Cordobés. Com os pontos conquistados na Volta do Rio, o Brasil subiu no ranking da União Ciclística Internacional, passando da 29ª para a 27ª colocação. Como os 30 melhores do mundo ganham vaga olímpica, o País terá o direito de levar uma equipe com 3 atletas para Atenas. ?Agora é esperar para ver se me convocam. Minha expectativa é total para a minha terceira olimpíada?, afirmou Márcio May, que deve fazer parte da equipe brasileira, junto com Luciano Pagliarini e Murilo Fischer, que competem na Itália.