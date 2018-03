May lidera a Volta de Ciclismo do Rio O esloveno Mattej Murgerli venceu a etapa deste sábado da Volta de Ciclismo do Rio de Janeiro. Foram 129,8 km saindo de Nova Friburgo até Niterói. Apesar de ter sido o 32º colocado do dia, o brasileiro Marcio May, camisa número 42 da equipe Memorial/Santos, manteve a liderança da prova. A Volta do Rio termina neste domingo, com a etapa de 48 km, saindo ao meio-dia do MAC (Museu de Arte Contemporânea) de Niterói e chegando ao Aterro do Flamengo.