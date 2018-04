Mayra Aguiar adia volta e fica fora do Grand Prix de Samsun Ainda não será desta vez que a campeã mundial Mayra Aguiar vai estrear na temporada. A atleta gaúcha da Sogipa estava convocada para defender o Brasil no Grand Prix de Samsun (Turquia), no próximo fim de semana, mas não viajou com a seleção. Ela será poupada até estar no auge da forma física.