Mayra Aguiar conquista medalha de ouro no Mundial Masters de Judô

TUYMEN - A brasileira Mayra Aguiar conquistou neste domingo a medalha de ouro na categoria até 78kg no Mundial Masters de Judô, realizado na cidade de Tyumen, na Rússia. Além dela, o País faturou outras três medalhas no último dia de disputas, com Rafael Silva e Maria Suelen Altheman, que ficaram com a prata, e Victor Penalber, que garantiu o bronze.

Segunda colocada no ranking mundial do judô, Mayra era a atual campeã do World Masters de Judô e conquistou o bicampeonato ao vencer na final deste domingo a húngara Abigel Joo com um wazari. Na campanha do título, a brasileira também venceu a ucraniana Victoria Turks e a sul-coreana Gyeong-Mi Jeong.

Já Rafael Silva perdeu na final da categoria mais de 100kg para o georgiano Adam Okruashivili. Antes, ele havia vencido o russo Renat Saidov e o também brasileiro David Moura, que acabou sendo derrotado na disputa da medalha de bronze, assim como Walter Santos.

Na categoria acima de 78kg, Maria Suelen Altheman ficou com a prata após perder a decisão para a chinesa Song Yu. Na sua campanha, a brasileira venceu a sul-coreana Jung Eun Lee e a cubana Heidy Abreu. Já Rochelle Nunes foi eliminada logo na primeira luta.

Victor Penalber estreou com derrota para o russo Ivan Ninfontov, que posteriormente faturou a medalha de ouro na categoria até 81kg. Depois, o brasileiro se recuperou na repescagem e faturou o bronze ao vencer o usbeque Yakhyo Imamov e o russo Murat Khabachirov.

Já Tiago Camilo (90kg) estreou com vitória, mas depois sofreu duas derrotas. Maria Portela (até 70kg), Luciano Correa (100kg) e Renan Nunes (100kg) foram eliminados logo no primeiro combate.

No sábado, Sarah Menezes faturou a medalha de prata na categoria até 48kg e Felipe Kitadai garantiu o bronze na categoria até 60kg. Assim, o Brasil terminou o Mundial Masters de Judô na terceira colocação no quadro de medalhas, com um ouro, três pratas e dois bronzes. O Japão ficou em primeiro lugar, com três ouros, duas pratas e dois bronzes.