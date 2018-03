Mayra Aguiar e Hugo Pessanha conquistam ouro no judô

Os atletas brasileiros conquistaram 14 medalhas o segundo dia de competições da etapa de Belo Horizonte da Copa do Mundo de judô. Os destaques do dia foram Mayra Aguiar e Hugo Pessanha, que subiram ao topo do pódio e ficaram com os dois ouros do País no dia. Mayra ficou com a primeira posição na categoria 70 kg, depois de vencer a compatriota Maria Portela na final. O pódio foi todo brasileiro, com Manoela Inocêncio e Carolina Esteves ficando com o bronze. A outra conquista do País no dia também teve final doméstica, com Hugo Pessanha batendo Eduardo Santos na final. Vinícius Chicale, outro brasileiro, ficou com a medalha de bronze, ao lado de Robert Dunke, representante da Alemanha. Se pôde comemorar duas vitórias em finais caseiras, o judô brasileiro também viu três atletas derrotados por estrangeiros. No feminino, Ketleyn Quadros caiu diante da portuguesa Joanna Ramos na categoria 57 kg. No masculino, Victor Penalber foi derrotado pelo francês Benjamin Darbelet (73 kg) e Guilherme Luna perdeu para o italiano Giuseppe Madallone (81 kg)