Mayra Aguiar e mais três brasileiros levam ouro no Pan de Judô

SAN JOSÉ - O Brasil começou muito bem a sua participação no Campeonato Pan-Americano de Judô, que está sendo realizado em San José, capital da Costa Rica. Na sexta-feira, primeiro dos três dias de disputas, os lutadores do País conquistaram quatro medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze.

Mayra Aguiar na categoria até 78kg, Victor Penalber na até 81kg, Renan Nunes na até 100kg e Rafael Silva na categoria acima de 100kg, conquistaram medalhas de ouro. Tiago Camilo (90kg) e Katherine Campos (63kg) ficaram com a prata, enquanto Rochele Nunes (+78kg) e Luciano Corrêa (100kg) faturaram o bronze. Só Maria Portela, que perdeu a disputa do bronze para a colombiana Yuri Alvear, ficou fora do pódio.

O principal destaque brasileiro foi Mayra Aguiar. A medalhista olímpica ficou oito meses fora dos tatames por causa de uma cirurgia no ombro e voltou a competir na Costa Rica. E o seu retorno foi em grande estilo, com a conquista do bicampeonato pan-americano. Na final, ele venceu a canadense Catherine Roberge com dois wazaris

"Eu estava um pouco receosa por conta do ombro, ficava pensando se ia doer durante a competição. Mas meu treinador me deu confiança e eu não senti absolutamente nada. Fiquei muito contente por poder voltar a competir ainda mais com um resultado desse. Agora é pensar no World Masters(competição que reúne os dezesseis melhores judocas do mundo em cada categoria)", disse.

Victor Penalber superou na decisão o canadense Antoine Valois-Fortier por ippon, golpe que encerrou os seus três combates em San José. Renan Nunes bateu o cubano José Armenteiros na sua final, enquanto Rafael Silva superou o também cubano Óscar Brayson em luta definida apenas no golden score.

Tiago Camilo perdeu a sua final para o cubano Asley Gonzalez, vice-campeão olímpico. Já Katherine Campos parou na também cubana Maricet Espinosa. Luciano Corrêa perdeu nas semifinais para o cubano Armenteros e superou o mexicano Sergio Garcia na disputa do bronze. Já Rochele Nunes perdeu a primeira luta e venceu as duas seguintes para garantir o bronze.

O Campeonato Pan-Americano de Judô prossegue neste sábado. O Brasil será representado por Sarah Menezes e Gabriela Chibana (até 48kg), Érika Miranda (até 52kg), Ketleyn Quadros e Rafaela Silva (até 57kg) entre as mulheres. Na disputa masculina, Felipe Kitadai (até 60kg), Charles Chibana e Luiz Revite (até 66kg), Bruno Mendonça (até 73kg) lutam pelo País. A competição se encerra no domingo com a disputa do torneio por equipes.