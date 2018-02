Mayweather e Hatton lutam pelo cinturão dos meio-médios

Um dos ingredientes indispensáveis para se ter uma luta perfeita no boxe é que os pugilistas tenham características diferentes. Foi assim com Muhammad Ali e Joe Frazier, Sugar Ray Leonard e Roberto Duran. Neste domingo, mais uma vez, no ringue do MGM Hotel, em Las Vegas, a técnica vai desafiar a força. O norte-americano dançarino repleto de esquivas Floyd Mayweather coloca em jogo pela primeira vez o cinturão dos meio-médios, versão Conselho Mundial de Boxe (até 66,678 quilos), diante do brigador e determinado inglês Rick Hatton. O desafio começa às 20 horas (2 horas da madrugada de domingo, em Brasília) e terá transmissão ao vivo, a partir das 22h45, pelo canal HBO plus. Os dois lutadores não sabem o que é derrota na carreira profissional. Mayweather, de 30 anos, soma 38 vitórias (24 nocautes) e é apontado pela críticas especializada como o melhor boxeador da atualidade. Aos 29 anos, Hatton acumula 43 triunfos (31 nocautes) e goza do prestígio de ser o pugilista que o público mais gosta de ver em ação. Os 16 mil ingressos foram vendidos em setembro em menos de uma hora. Nem pela internet, que chegou a pedir US$ 14 mil por um bilhete, é possível encontrar entradas. Cerca de 15 mil ingleses estão acabando com o estoque de cerveja de Las Vegas desde domingo. Os que não conseguiram ingresso para assistir ao duelo no ginásio do MGM, já garantiu um lugar no sistema de circuito fechado instalado nos principais hotéis da "Cidade do Jogo". Segundo a diretoria do MGM, mais de 10 mil cadeiras foram vendidas ao preço de US$ 50,00 cada. O canal HBO, que vai transmitir ao vivo pelo sistema pay-per-vier pra os Estados Unidos, sonha em quebrar o recorde de 2,4 milhões de assinaturas obtido em maio, quando Mayweather superou Oscar De LA Hoya por pontos. Na Inglaterra, o canal Sky também prevê recorde de audiência, pois Hatton é apontado como um dos esportistas mais queridos na terra da Rainha. Muitas personalidades são aguardadas no MGM Hotel, mas o destaque fica para David Beckham, astro da seleção inglesa, que deverá subir ao ringue com Hatton. Costumeiramente, quem vai ao lado do pugilista é Wayne Rooney, mas o atacante do Manchester United não pôde estar presente por que seu time atua pelo Campeonato Inglês. Hatton é de Manchester. Por sua vez, Mayweather esconde às sete chaves como irá se apresentar. Rumores indicam que o pugilista poderá usar em seu calção e roupão as cores da Inglaterra, para mexer com a torcida, assim como fez com De La Hoya, ao subir no ringue com "sombrero" e a bandeira do México. "Ele não vai me achar no ringue. Quando pensar em me acertar, estará levando um golpe", ameaçou Mayweather, que vai ganhar aproximadamente US$ 20 milhões. "Não darei tempo para ele respirar. Vou fazê-lo correr do ringue", devolveu Hatton, que embolsará US$ 10 milhões. "Hatton está invicto por que nunca enfrentou o melhor do mundo", retrucou o americano. "Vou acertar o fígado e o baço.Ele vai sentar no ringue", concluiu o inglês.