Mayweather e Hatton, os opostos

As carreiras de Floyd Mayweather e Rick Hatton são vitoriosas. Ambos chegam ao duelo de amanhã com uma soma impressionante de 81 vitórias (43 de Hatton e 38 de Mayweather) e nenhuma derrota. Mas os boxeadores seguiram caminhos bastante diferentes na vida. Mayweather nasceu no ringue. O pai, Floyd Sr., e os tios Roger e Jeff foram campeões mundiais. Roger estará no seu córner amanhã. O pai é persona non grata. Floyd Jr. não perdoa seu envolvimento com drogas. Floyd ostenta relógios caríssimos e pulseiras que só um pugilista profissional conseguiria ter. Adora festas e sempre às promove em sua mansão nos arredores de Las Vegas. Hatton prefere a discrição. Mora com Jennifer Dooley, sua namorada desde o primário, em um pequeno sobrado a dois quarteirões da casa de seus pais, Ray e Carol, na periferia de Manchester. "Ainda não sei como meu pai conseguiu produzir dois boxeadores profissionais", brincou, lembrando a estatura de 1m51 do pai. O irmão Matthew também vai lutar amanhã. Outra diferença: enquanto Mayweather foi moldado para ser boxeador, Hatton viveu com jogadores de futebol e começou no kick boxing. O pai e o avô foram zagueiros do Manchester City. Mas a influência maior parece ter vindo do tio-avô Spider Hatton, famoso lutador de rua em Manchester, e do bisavô Daniel Slaterry, que fez fama como bare-knuckle na Irlanda, no século 19. "Logo percebi que tinha mais habilidade com as mãos do que com os pés", disse Hatton.