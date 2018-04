Mayweather e Marquez já estão em Las Vegas O americano Floyd Mayweather e o mexicano Juan Manuel Marquez já estão em Las Vegas, onde se enfrentam sábado, no MGM Hotel. O duelo é promovido com o slogan "Number One x Numero Uno". O vencedor deste duelo deverá encarar o ganhador entre o filipino Manny Pacquiao e o porto-riquenho Miguel Cotto, que se enfrentam dia 14 de novembro.