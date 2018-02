Mayweather nocauteia Hatton e se torna o único invicto

O "dançarino" Floyd Mayweather Jr. revalidou seu título de campeão do peso meio-médio, versão Conselho Mundial de Boxe (até 66,678 quilos), depois de vencer por nocaute o inglês Ricky Hatton no décimo assalto. Mayweather deixou o adversário duas vezes na lona, antes que o árbitro Joe Cortez encerrasse a luta. O campeão invicto abriu o décimo round com um gancho de esquerda e um golpe de direita que deixaram Hatton na lona. Mas Hatton se levantou para receber outro gancho e uma série de golpes de esquerda e direita na cabeça e ficar contra as corda, dobrar os joelhos e dar a vitória para o "dançarino". Durante a luta, Hatton não deu espaço para Mayweather se mover, mas isso acabou não fazendo diferença, já que o campeão usou de precisão para colocar golpes que foram tirando a força do desafiante. Hatton tentou seguidamente entrar na guarda do campeão e fazer pontos, mas cada golpe era recebido com um contragolpe. Esta foi a primeira derrota de Hatton.