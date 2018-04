Mayweather retorna aos ringues e vence mexicano

Essa foi a primeira luta de Mayweather após 21 meses afastado dos ringues por motivos pessoais. Com o resultado, o americano segue invicto na carreira, obtendo a marca de 40 vitórias (25 nocautes). Já Marquez perdeu pela quinta vez e soma 50 triunfos (37 nocautes) e um empate.

O domínio de Mayweather foi total desde o início. No segundo assalto, após ser acertado no queixo por Marquez, o norte-americano contra-atacou com dois fortes ganchos de esquerda e o mexicano acabou indo para a lona. Retornou após contagem de oito.

Mayweather agora aguarda o vencedor entre o filipino Manny Pacquiao e o porto-riquenho Miguel Cotto, em 14 de novembro, também em Las Vegas, para conhecer o adversário que deverá enfrentar no primeiro semestre de 2010.