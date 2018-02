McEnroe vence nas duplas e diz ainda ter truques a ensinar Apenas algumas horas antes do dia em que completou 47 anos, o genial e explosivo John McEnroe voltou a disputar um torneio oficial, após mais de 12 anos de afastamento do circuito profissional. Entrou na chave de duplas do ATP Tour de San Jose e estreou com vitória. Jogando ao lado do sueco Jonas Bjorkman, venceu dois especialistas da modalidade, Wayne Arthurs e Stephan Huss, por 6/3 e 6/3. Contente e irônico revelou o estilo de sua personalidade. ?Um cachorro velho como eu, ainda tem muitos truques para ensinar?, disse Big Mac, como é conhecido, hoje comentarista de tevê e que jamais deixou a raquete de lado. A participação de Mc Enroe foi muito bem vinda e faz parte de uma campanha dos próprios jogadores da ATP em dar maior destaque às duplas, uma modalidade seriamente ameaçada pela falta de interesse do público e pelas constantes reclamações dos organizadores de torneios. Brasil Open O tênis brasileiro terá mais um representante em seu maior torneio, o Brasil Open. Os organizadores do evento anunciaram nesta quinta-feira o último wild card (convidado) para a chave principal, que começa segunda-feira, na Costa do Sauípe. Será o tenista gaúcho André Ghem, de 23 anos, que assim se coloca ao lado de Gustavo Kuerten, Flávio Saretta, Marcos Daniel e Ricardo Mello, outros brasileiros já assegurados na fase principal. Ainda há chance para mais brasileiros entrarem na competição. A partir de sábado, será disputado o qualifying que definirá as últimas quatro vagas.