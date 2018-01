McEwen conquista sua terceira vitória na Volta da França Ao completar os 189 km de percurso em 4h10min17, o ciclista australiano Robbie McEwen, da equipe Davitamon Lotto, acabou sendo o grande vencedor da sexta etapa da Volta da França, realizada nesta sexta-feira entre as cidades de Lisieux e Vitré. Com o resultado, McEwen, que já havia ganho as etapas dois e quatro da competição, manteve a liderança na classificação geral por pontos, com 157. No entanto, ele só conseguiu diminuir em um segundo a diferença para o ciclista belga Tom Boonen na classificação de tempos, a mais importante de todas. "Não acredito que esteja na melhor fase de minha vida, mas o fato é que me encontro muito bem e estou bastante motivado. Apesar da terceira vitória em seis provas, não tenho nenhuma estratégia para manter a camisa verde (dada ao líder da classificação por pontos). Vamos esperar pelo desenvolvimento da Volta", contou o australiano. Mesmo terminando em terceiro lugar, Boonen manteve a camisa amarela, que é dada ao líder da competição por tempos. O belga tem 29h21min00, contra 29h21min12 de McEwen. Neste sábado acontecerá a sétima etapa da Volta da França, com 52 Km, que será realizada entre as cidades francesas de Saint Gregoire e Rennes. Como Boonen está de posse da camisa amarela, ele largará em último lugar. Os cinco primeiros colocados na sexta etapa: 1.º Robbie McEwen/AUS - 4h10min17 2.º Daniele Bennati/ITA - mesmo tempo 3.º Tom Boonen/BEL - mesmo tempo 4.º Bernhard Eisel/AUT - mesmo tempo 5.º Thor Hushovd/NOR - mesmo tempo Classificação geral dos tempos após a quinta etapa: 1.º Tom Boonen/BEL - 29h21min00 2.º Robbie McEwen/AUS - a 12 segundos 3.º Michael Rogers/AUS - a 21 segundos 4.º Oscar Freire/ESP - a 25 segundos 5.º George Hincapie/EUA - a 25 segundos 6.º Thor Hushovd/NOR - a 27 segundos 7.º Paolo Savoldelli/ITA - a 35 segundos 8.º Floyd Landis/EUA - a 36 segundos 9.º Vladimir Karpets/RUS - a 37 segundos 10.º Serhiy Honchar/UCR - a 37 segundos 11.º Matthias Kessler/ALE - a 37 segundos Classificação geral por pontos: 1.º Robbie McEwen/AUS - 157 pontos 2.º Tom Boonen/BEL - 147 3.º Oscar Freire/ESP - 135 4.º Daniele Bennati/ITA - 116 5.º Thor Hushovd/NOR - 103 6.º Erik Zabel/ALE - 95 7.º Bernhard Eisel/AUT - 93 8.º Luca Paolini/ITA - 90 9.º Jimmy Casper/FRA - 77 10.º Iñaki Isasi/ESP - 70 Classificação geral em Montanha: 1.º Jerome Pineau/FRA - 28 pontos 2.º David De la Fuente/ESP - 17 3.º Fabian Wegmann/ALE - 15 4.º Aitor Hernandez/ESP - 10 5.º Bjoern Schroeder/ALE - 9 6.º Unai Etxebari/VEN - 7 7.º Jose Luis Arrieta/ESP - 6 8.º Christophe Laurent/FRA - 6 9.º Samuel Dumoulin/FRA - 6 10.º Jens Voigt/AlE - 6 Classificação geral por equipes (soma dos três melhores tempos dos competidores em cada etapa disputada) 1.º Discovery Channel - 88h04min46 2.º CSC - a 1 segundo 3.º T-Mobile - a 2 segundos 4.º Caisse d´Epargne/Baleares - a 7 segundos 5.º Gerolsteiner - a 18 segundos 6.º Phonak - a 26 segundos 7.º Lampre - a 37 segundos 8.º Saunier Duval - a 42 segundos 9.º Rabobank - a 42 segundos 10.º Crédit Agricole - a 43 segundos