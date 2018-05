McLaren anuncia japonês como novo piloto de testes para temporada 2016

A contratação mostra que a relação da McLaren com a Honda está mais fortalecida, após estremecimentos ao longo de 2015, em razão do fraco rendimento do motor fornecido pela empresa japonesa. Matsushita é ligado à fornecedora.

No ano passado, ele disputou a GP2 pela equipe ART Grand Prix, que é parceira da McLaren. Chegou a vencer uma das provas do campeonato, porém sem se aproximar da briga pelo título.

Nesta temporada, o piloto japonês deve se concentrar no trabalho dos simuladores. Ocasionalmente pode ganhar chances em algum treino livre (às sextas-feiras) ou durante algum teste realizado ao longo da temporada. Mas deve ter menos espaço que Vandoorne, que tem maior experiência.