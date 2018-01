Medalhas do Pan-Americano terão formato de trapézio As medalhas dos Jogos Pan-Americanos do Rio terão um formato diferente do tradicional. Em cerimônia realizada nesta quarta-feira, na Casa da Moeda, o Co-Rio (Comitê Organizador dos Jogos Pan-Americanos do Rio) apresentou as medalhas que terão um formato em trapézio ao invés do arredondado. A jogadora de vôlei de praia Sandra Pires entrou com a de ouro, o ex-judoca Rogério Sampaio com a de prata e o ex-velocista Róbson Caetano com a de bronze. Ao todo serão distribuídas 2.211 medalhas durante as disputas do Pan-Americano. De acordo com o designer Ney Valle, que criou o novo formato, a medalha terá uma borda de acrílico - o logo dos Jogos aparece na parte central. O objetivo do uso do acrílico é simbolizar leveza, a transparência e o calor dos Jogos e contrapor o frio e o peso que o metal tem sobre os atletas. "Nós queríamos agregar à medalha um material que desse a idéia de modernidade e representasse bem o Pan. Por isso o acrílico", afirmou Ney Valle. "Quanto à forma de trapézio, a medalha nada mais é que um retângulo que tenta se estender e simbolizar o desejo do atleta de superar os seus limites." Além da apresentação das medalhas, o Co-Rio lançou duas moedas comemorativas dos Jogos. Uma é de prata, que terá um valor de comercialização de 105 reais. A outra é de cutroníquel, um material mais barato, que custará 15 reais para os colecionadores e turistas. Técnicos serão premiados O CO-Rio vai pedir autorização à Organização Desportiva Pan-Americana (Odepa) para também premiar com medalhas os técnicos dos atletas que subirem ao pódio durante a competição. Desde que a seleção brasileira masculina de vôlei ganhou sua primeira medalha de ouro na Olimpíada de Barcelona, em 1992, o Brasil se tornou um dos principais articuladores para que os técnicos também tenham direito a receber a honraria. Na ocasião, o treinador José Roberto Guimarães só ganhou a sua porque um patrocinador se dispôs agraciá-lo e mandou fazer uma cópia anos depois. ?Queremos premiar todos os técnicos de atletas individuais e de esportes coletivos. Só não dá para agraciar todos os integrantes da comissão?, disse o presidente do CO-Rio, Carlos Arthur Nuzman. Atualizado às 18h37