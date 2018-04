Medalhas no ciclismo contra o relógio A australiana Anna Meares conquistou, nesta sexta-feira, a medalha de ouro na prova de 500 metros contra o relógio do ciclismo, com o marca de 33.952. Com a prata ficou a chinesa Yonghua Jiang, com 34.112. Fechou o pódio, com o bronze, a bielo-russa Natallia Tsylinskaya, com 34.167.